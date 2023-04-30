МЧС: выбросы пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке могут достигать высоты 15 тысяч метров

На Камчатке повысилась вероятность выброса пепла из вулкана Шивелуч.

Об этом заявили в пресс-службе ГУМЧС России по Камчатскому краю в Telegram-канале.

«На вулкане Шивелуч повышена вероятность пепловых выбросов до 15 000 метров над уровнем моря с возможным образованием пирокластических потоков, протяжённость которых может составить до 10—15 км», — сообщает ведомство в Telegram.

Отмечается, что пеплопад ожидается в посёлках Ключи, Козыревск и Усть-Камчатск.

Спасатели рекомендуют воздержаться от посещения окрестностей вулкана Шивелуч в радиусе минимум 25 км.

Ранее Камчатский филиал Геофизической службы РАН сообщил, что в районе вулкана Шивелуч на Камчатке за сутки произошло 15 подземных толчков.

Отмечается, что они происходили на расстоянии от 80 до 90 км от посёлка Усть-Камчатск.

Максимальная магнитуда землетрясений составила 4,2.