МЧС: выбросы пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке могут достигать высоты 15 тысяч метров

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На Камчатке повысилась вероятность выброса пепла из вулкана Шивелуч.
МЧС: выбросы пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке могут достигать высоты 15 тысяч метров
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Об этом заявили в пресс-службе ГУМЧС России по Камчатскому краю в Telegram-канале.

«На вулкане Шивелуч повышена вероятность пепловых выбросов до 15 000 метров над уровнем моря с возможным образованием пирокластических потоков, протяжённость которых может составить до 10—15 км», — сообщает ведомство в Telegram.

Отмечается, что пеплопад ожидается в посёлках Ключи, Козыревск и Усть-Камчатск.

Спасатели рекомендуют воздержаться от посещения окрестностей вулкана Шивелуч в радиусе минимум 25 км.

Ранее Камчатский филиал Геофизической службы РАН сообщил, что в районе вулкана Шивелуч на Камчатке за сутки произошло 15 подземных толчков.

Отмечается, что они происходили на расстоянии от 80 до 90 км от посёлка Усть-Камчатск.

Максимальная магнитуда землетрясений составила 4,2.

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