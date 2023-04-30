В районе вулкана Шивелуч на Камчатке за сутки произошло 15 подземных толчков, сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Как отмечает РИА Новости, они происходили на расстоянии от 80 до 90 км от посёлка Усть-Камчатск.

Максимальная магнитуда землетрясений — 4,2.

22 апреля глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондаренко сообщил, что на территории Усть-Камчатского района Камчатки, где несколько населённых пунктов пострадало после пеплопада во время извержения вулкана Шивелуч, было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации.