В районе вулкана Шивелуч на Камчатке за сутки произошло 15 подземных толчков
Как отмечает РИА Новости, они происходили на расстоянии от 80 до 90 км от посёлка Усть-Камчатск.
Максимальная магнитуда землетрясений — 4,2.
22 апреля глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондаренко сообщил, что на территории Усть-Камчатского района Камчатки, где несколько населённых пунктов пострадало после пеплопада во время извержения вулкана Шивелуч, было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации.