На Камчатке в пострадавших от вулканического пепла населённых пунктах ввели режим ЧС

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Глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондаренко сообщил, что на территории Усть-Камчатского района Камчатки, где несколько населённых пунктов пострадали после пеплопада во время извержения вулкана Шивелуч, было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации.

Об этом Бондаренко написал в Telegram.

«Итог... введение на территории Усть-Камчатского муниципального района ЧС», — говорится в сообщении.

Ранее одна из очевидцев в беседе с телеканалом «360» сообщила, что небо над Усть-Камчатским районом местами заволокло облаком пепла после извержения вулкана Шивелуч.

Как заявили в МЧС 17 апреля, более 10 тыс. куб. м снега с пеплом вывезли из населённых пунктов Усть-Камчатского района после извержения вулкана Шивелуч.

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