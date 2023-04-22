На Камчатке в пострадавших от вулканического пепла населённых пунктах ввели режим ЧС
Об этом Бондаренко написал в Telegram.
«Итог... введение на территории Усть-Камчатского муниципального района ЧС», — говорится в сообщении.
Ранее одна из очевидцев в беседе с телеканалом «360» сообщила, что небо над Усть-Камчатским районом местами заволокло облаком пепла после извержения вулкана Шивелуч.
Как заявили в МЧС 17 апреля, более 10 тыс. куб. м снега с пеплом вывезли из населённых пунктов Усть-Камчатского района после извержения вулкана Шивелуч.