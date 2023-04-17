МЧС: более 10 тысяч кубометров снега с пеплом вывезли после извержения Шивелуча
- РИА Новости
- © Юрий Демянчук
Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.
«Более 10 тыс. кубометров снега с пеплом вывезено из населённых пунктов Усть-Камчатского района за прошедшую неделю», — приводит сообщение РИА Новости.
По данным ведомства, к расчистке улиц и социально значимых объектов от пепла привлекли более 50 человек и почти 20 единиц инженерной техники.
Ранее одна из очевидцев в беседе с телеканалом «360» сообщила, что небо над Усть-Камчатским районом местами заволокло облаком пепла после извержения вулкана Шивелуч.
МЧС направило колонну техники в посёлок Ключи для вывоза пепла после извержения Шивелуча.