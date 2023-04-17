МЧС: более 10 тысяч кубометров снега с пеплом вывезли после извержения Шивелуча

Более 10 тыс. куб. м снега с пеплом вывезли из населённых пунктов Усть-Камчатского района после извержения вулкана Шивелуч.

Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

«Более 10 тыс. кубометров снега с пеплом вывезено из населённых пунктов Усть-Камчатского района за прошедшую неделю», — приводит сообщение РИА Новости.

По данным ведомства, к расчистке улиц и социально значимых объектов от пепла привлекли более 50 человек и почти 20 единиц инженерной техники.

Ранее одна из очевидцев в беседе с телеканалом «360» сообщила, что небо над Усть-Камчатским районом местами заволокло облаком пепла после извержения вулкана Шивелуч.

МЧС направило колонну техники в посёлок Ключи для вывоза пепла после извержения Шивелуча.