МЧС направило колонну техники в посёлок Ключи для вывоза пепла после извержения Шивелуча

МЧС России направило колонну техники с самосвалами, экскаваторами и погрузчиками в посёлок Ключи для вывоза пепла после извержения вулкана Шивелуч на Камчатке.

«Колонна техники МЧС России направлена в посёлок Ключи для помощи в расчистке социально значимых объектов... По прибытию 20 сотрудников спасцентра будут оказывать помощь местной администрации в вывозе пепла с территории социально значимых объектов», — передаёт РИА Новости сообщение ведомства.

В населённых пунктах продолжают выдавать одноразовые медицинские маски и подвозить населению воду.

В данный момент код авиационной опасности для вулкана снижен с «красного» до «оранжевого».

Ранее в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили, что вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 5,5 тыс. м.

Уточнялось, что пепловый шлейф протянулся на 400 км к юго-востоку от вулкана.