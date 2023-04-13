Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 5,5 тыс. метров

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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 5,5 тысячи метров.

Об этом заявили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«В 07:50 KST (22:50 мск) эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 5,5 км над уровнем моря», — передаёт сообщение РИА Новости.

Отмечается, что пепловый шлейф протянулся на 400 км к юго-востоку от вулкана Шивелуч.

При этом в Институте отметили, что активность вулкана опасна для местных авиаперевозок.

10 апреля на Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч с выбросом пепла на 15 км.

Есть угроза перекрытия трассы раскалёнными потоками.

В Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН заявили, что поток из пепла и камней, который образовался при мощном извержении вулкана Шивелуч, распространился на 19 км.

В сообщении отмечается, что пирокластический поток сошёл по реке Кабеку, до моста поток не дошёл всего 2800 м.

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