Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 5,5 тыс. метров
Об этом заявили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
«В 07:50 KST (22:50 мск) эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 5,5 км над уровнем моря», — передаёт сообщение РИА Новости.
Отмечается, что пепловый шлейф протянулся на 400 км к юго-востоку от вулкана Шивелуч.
При этом в Институте отметили, что активность вулкана опасна для местных авиаперевозок.
10 апреля на Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч с выбросом пепла на 15 км.
Есть угроза перекрытия трассы раскалёнными потоками.
В Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН заявили, что поток из пепла и камней, который образовался при мощном извержении вулкана Шивелуч, распространился на 19 км.
В сообщении отмечается, что пирокластический поток сошёл по реке Кабеку, до моста поток не дошёл всего 2800 м.