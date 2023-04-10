На Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч с выбросом пепла на 15 км

На Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч с выбросом пепла на 15 км, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Есть угроза перекрытия трассы раскалёнными потоками.

«Извержение Шивелуча в ночь на 11 апреля достигло пароксизмальной стадии (схода потоков раскалённой массы со склонов. — RT). Видеонаблюдения за вулканом затруднены из-за непогоды, здесь продолжается воздействие циклона, идёт снег, метель», — цитирует сообщение института ТАСС. Сейчас вулкану присвоен наивысший, «красный» код опасности для авиации. 8 апреля в Росавиации заявили, что извержение вулкана Безымянный на Камчатке представляет опасность для самолётов, авиакомпаниям предложили использовать альтернативные маршруты.