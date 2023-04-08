Авиакомпаниям предложили изменить маршруты после извержения вулкана на Камчатке
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Об этом сообщает Росавиация.
В ведомстве отметили, что деятельность вулкана представляла опасность для внутренних и международных полётов.
«В связи с этим... было издано извещение лётному составу, в котором указано учитывать особенности данного природного явления при выборе маршрутов при выполнении полётов и предложено использовать альтернативные маршруты через территорию России», — говорится в сообщении.
В Камчатском филиале Геофизической службы РАН ранее заявили о землетрясении в регионе магнитудой 6,9.
Губернатор региона Владимир Солодов сообщил, что здания на Камчатке получили повреждения после землетрясения.