Авиакомпаниям предложили изменить маршруты после извержения вулкана на Камчатке

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Извержение вулкана «Безымянный» на Камчатке представляет опасность для самолётов, авиакомпаниям предложили использовать альтернативные маршруты.
Авиакомпаниям предложили изменить маршруты после извержения вулкана на Камчатке
  • globallookpress.com
  • © Earth Observatory/Whitehotpix

Об этом сообщает Росавиация.

В ведомстве отметили, что деятельность вулкана представляла опасность для внутренних и международных полётов.

«В связи с этим... было издано извещение лётному составу, в котором указано учитывать особенности данного природного явления при выборе маршрутов при выполнении полётов и предложено использовать альтернативные маршруты через территорию России», — говорится в сообщении.

В Камчатском филиале Геофизической службы РАН ранее заявили о землетрясении в регионе магнитудой 6,9.

Губернатор региона Владимир Солодов сообщил, что здания на Камчатке получили повреждения после землетрясения.

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