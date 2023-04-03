Губернатор Солодов: здания на Камчатке получили повреждения после землетрясения

Здания на Камчатке получили повреждения после землетрясения, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

«Многие строения получили различные повреждения — это трещины, обвалившаяся штукатурка, где-то упали плиты со стен», — написал он в Telegram.

Солодов рассказал, что со здания в Петропавловске-Камчатском упали бетонные обломки.

В Камчатском филиале Геофизической службы РАН ранее заявили о землетрясении в регионе магнитудой 6,9.

В Министерстве здравоохранения Камчатского края заявили, что пострадавших в результате подземного толчка на Камчатке нет.