Минздрав Камчатского края заявил об отсутствии пострадавших в результате землетрясения

В Министерстве здравоохранения Камчатского края заявили, что пострадавших в результате подземного толчка на Камчатке нет.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства в Telegram.

«На данный момент пострадавших в результате землетрясения нет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники Минздрава в настоящее время собирают информацию о повреждениях лечебных учреждений.

В Камчатском филиале Геофизической службы РАН ранее заявили о землетрясении в регионе магнитудой 6,9.