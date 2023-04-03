Минздрав Камчатского края заявил об отсутствии пострадавших в результате землетрясения
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства в Telegram.
«На данный момент пострадавших в результате землетрясения нет», — говорится в сообщении.
Уточняется, что сотрудники Минздрава в настоящее время собирают информацию о повреждениях лечебных учреждений.
В Камчатском филиале Геофизической службы РАН ранее заявили о землетрясении в регионе магнитудой 6,9.