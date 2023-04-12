Учёные заявили, что поток пепла и камней от камчатского Шивелуча распространился на 19 км

Поток из пепла и камней, который образовался при мощном извержении вулкана Шивелуч на Камчатке, распространился на 19 км, сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Об этом говорится в Telegram.

В сообщении отмечается, что пирокластический поток сошёл по реке Кабеку, до моста поток не дошёл всего 2800 м.

Заместитель директора Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта по научной работе, завлабораторией фундаментальных проблем экологической геофизики и вулканологии член-корреспондент РАН Алексей Собисевич также прокомментировал извержение вулкана Шивелуч на Камчатке. Он отметил, что высота пепловых облаков достигает почти 20 км.

Один из очевидцев в беседе с телеканалом «360» сообщил, что небо над Усть-Камчатским районом местами заволокло облаком пепла после извержения вулкана Шивелуч.