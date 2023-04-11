Учёный Собисевич назвал серьёзным извержение вулкана на Камчатке

Заместитель директора Института физики Земли имени Отто Шмидта по научной работе, завлабораторией фундаментальных проблем экологической геофизики и вулканологии, член-корреспондент РАН Алексей Собисевич прокомментировал извержение вулкана Шивелуч на Камчатке. Он отметил, что высота пепловых облаков достигает почти 20 км.

«Это очень серьёзно, поэтому введены ограничения по полётам. Также, конечно, ожидаются пеплопады — это очень неприятные ситуации для жителей», — заявил Собисевич в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, вулканический пепел — это, по сути, крошечные осколки стекла, обсидиана.

«Шивелуч — вулкан кислого состава, и на нём происходят в основном взрывы. Лава, если и есть, очень вязкая и далеко не распространяется. Большую опасность представляют пирокластические потоки», — отметил учёный.

Ранее очевидица в беседе с телеканалом «360» сообщила, что небо над Усть-Камчатским районом местами заволокло облаком пепла после извержения вулкана Шивелуч.