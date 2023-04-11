Учёный Собисевич назвал серьёзным извержение вулкана на Камчатке

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Заместитель директора Института физики Земли имени Отто Шмидта по научной работе, завлабораторией фундаментальных проблем экологической геофизики и вулканологии, член-корреспондент РАН Алексей Собисевич прокомментировал извержение вулкана Шивелуч на Камчатке. Он отметил, что высота пепловых облаков достигает почти 20 км.
Учёный Собисевич назвал серьёзным извержение вулкана на Камчатке
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  • © Ust Kamchatsk Information Centre

«Это очень серьёзно, поэтому введены ограничения по полётам. Также, конечно, ожидаются пеплопады — это очень неприятные ситуации для жителей», — заявил Собисевич в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, вулканический пепел — это, по сути, крошечные осколки стекла, обсидиана.

«Шивелуч — вулкан кислого состава, и на нём происходят в основном взрывы. Лава, если и есть, очень вязкая и далеко не распространяется. Большую опасность представляют пирокластические потоки», — отметил учёный.

Ранее очевидица в беседе с телеканалом «360» сообщила, что небо над Усть-Камчатским районом местами заволокло облаком пепла после извержения вулкана Шивелуч.

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