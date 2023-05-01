Шемякин рассказал о грядущей выставке в Третьяковской галерее

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В ходе пресс-конференции, посвящённой выставке-инсталляции «Михаил Шемякин. Симфония цвета», художник Михаил Шемякин рассказал ещё об одном проекте, который стартует 20 июня в Третьяковской галерее.
Шемякин рассказал о грядущей выставке в Третьяковской галерее
  • РИА Новости

«Это выставка, посвящённая теме, которую я исследую долгие годы и десятилетия, — это лестница в искусстве. Там будет несколько моих работ, но это так просто, как дополнение. А на самом деле это интереснейшее собрание Третьяковской галереи, которое будет выставлено именно по моей методике, которой я занимаюсь лет 60, наверное. И будет выпущено два тома… По 600 страниц каждый. Это «Лестница в искусстве». От преисторического первого изображения лестницы, ну и заканчивая сегодняшними художниками», — рассказал Шемякин журналистам.

Ранее художник анонсировал второй том автобиографии.

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