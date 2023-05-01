Михаил Шемякин рассказал о планах выпустить второй том автобиографии

Короткая ссылка
Художник Михаил Шемякин рассказал о работе над вторым томом автобиографии под рабочим названием «Жизнь за бугром».
Михаил Шемякин рассказал о планах выпустить второй том автобиографии
  • РИА Новости

«Я уже начал писать второй том «Жизни за бугром», это такое рабочее название. Это громадная работа и, я думаю, тоже очень интересная. Но в основном она будет интересна для русских, потому что первый том рассчитан на западного читателя. Это та жизнь, которую и в советском периоде мало знали, а западные совсем с ней не сталкивались. И то, что происходило с нами на Западе… Ну и вообще, выживание и интереснейшие люди, с которыми меня судьба свела, с тем же Генри Муром или Джакомо Манцу», — сообщил художник.

Ранее Шемякин рассказал о том, что закончил работу над текстом автобиографии, которая выйдет в сентябре 2023 года.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить