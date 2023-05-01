Михаил Шемякин рассказал о планах выпустить второй том автобиографии

Художник Михаил Шемякин рассказал о работе над вторым томом автобиографии под рабочим названием «Жизнь за бугром».

«Я уже начал писать второй том «Жизни за бугром», это такое рабочее название. Это громадная работа и, я думаю, тоже очень интересная. Но в основном она будет интересна для русских, потому что первый том рассчитан на западного читателя. Это та жизнь, которую и в советском периоде мало знали, а западные совсем с ней не сталкивались. И то, что происходило с нами на Западе… Ну и вообще, выживание и интереснейшие люди, с которыми меня судьба свела, с тем же Генри Муром или Джакомо Манцу», — сообщил художник.

Ранее Шемякин рассказал о том, что закончил работу над текстом автобиографии, которая выйдет в сентябре 2023 года.