Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Камчатке
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале учреждения.
Очаг залегал на глубине 116 км.
Эпицентр располагался в 144 км от Петропавловска-Камчатского.
Ранее директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщил, что пепловое облако от вулкана Шивелуч, извержение которого произошло в ночь на 11 апреля, распространилось на 500 км на северо-запад.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил о закрытии ряда школ и перекрытии движения по краевой трассе в Усть-Камчатском районе в связи с извержением вулкана.