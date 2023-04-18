Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Камчатке

Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано у побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале учреждения.

Очаг залегал на глубине 116 км.

Эпицентр располагался в 144 км от Петропавловска-Камчатского.

Ранее директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщил, что пепловое облако от вулкана Шивелуч, извержение которого произошло в ночь на 11 апреля, распространилось на 500 км на северо-запад.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил о закрытии ряда школ и перекрытии движения по краевой трассе в Усть-Камчатском районе в связи с извержением вулкана.