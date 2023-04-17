Актёр Джереми Реннер вернулся в больницу, чтобы поблагодарить врачей

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Американский актёр Джереми Реннер посетил больницу, в которой лежал после несчастного случая со снегоочистительной машиной, и поблагодарил медиков, которые спасли ему жизнь.
Актёр Джереми Реннер вернулся в больницу, чтобы поблагодарить врачей
  • Gettyimages.ru

Артист поделился в своём аккаунте в Instagram* серией фотографий с врачами медицинского центра в Рино, штат Невада.

Снимки он подписал словами благодарности за то, что спасли ему жизнь.

Ранее Джереми Реннер впервые после инцидента вместе с семьёй посетил премьеру нового сериала «Реннервации» в Лос-Анджелесе.

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