Актёр Джереми Реннер посетил премьеру своего сериала «Реннервации» впервые после аварии
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На премьере Джереми Реннер был окружён членами своей семьи. Часть мероприятия актёр провёл, опираясь на трость, поскольку всё ещё восстанавливается после серьёзных травм, полученных в начале января, — тогда на Реннера наехала снегоуборочная машина. У артиста было диагностировано множество переломов, травмированы лёгкое и печень, сообщает Associated Press.
Сериал «Реннервации» — это авторское шоу Реннера, в котором он помогает малообеспеченным людям ремонтировать старые автомобили, превращая их в необходимые вещи — от станции фильтрации воды до передвижной звукозаписывающей студии. По словам артиста, главной целью было открыть людям возможности, о которых они могли даже не подозревать. Проект выходит на Disney+ 12 апреля.
Ранее Реннер рассказал, как записывал для семьи прощальные слова, когда был уверен, что не выживет.