Актёр Джереми Реннер посетил премьеру своего сериала «Реннервации» впервые после аварии

Голливудский актёр Джереми Реннер, известный своей ролью Соколиного Глаза в серии кинокомиксов Marvel, вместе с семьёй посетил премьеру нового сериала «Реннервации» в Лос-Анджелесе. Это первый выход артиста на публику после аварии со снегоуборочной машиной в январе 2023 года, когда Реннер чуть не погиб.

На премьере Джереми Реннер был окружён членами своей семьи. Часть мероприятия актёр провёл, опираясь на трость, поскольку всё ещё восстанавливается после серьёзных травм, полученных в начале января, — тогда на Реннера наехала снегоуборочная машина. У артиста было диагностировано множество переломов, травмированы лёгкое и печень, сообщает Associated Press.

Сериал «Реннервации» — это авторское шоу Реннера, в котором он помогает малообеспеченным людям ремонтировать старые автомобили, превращая их в необходимые вещи — от станции фильтрации воды до передвижной звукозаписывающей студии. По словам артиста, главной целью было открыть людям возможности, о которых они могли даже не подозревать. Проект выходит на Disney+ 12 апреля.

Ранее Реннер рассказал, как записывал для семьи прощальные слова, когда был уверен, что не выживет.