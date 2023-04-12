Актёр Джереми Реннер посетил премьеру своего сериала «Реннервации» впервые после аварии

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Голливудский актёр Джереми Реннер, известный своей ролью Соколиного Глаза в серии кинокомиксов Marvel, вместе с семьёй посетил премьеру нового сериала «Реннервации» в Лос-Анджелесе. Это первый выход артиста на публику после аварии со снегоуборочной машиной в январе 2023 года, когда Реннер чуть не погиб.
Актёр Джереми Реннер посетил премьеру своего сериала «Реннервации» впервые после аварии
  • Gettyimages.ru

На премьере Джереми Реннер был окружён членами своей семьи. Часть мероприятия актёр провёл, опираясь на трость, поскольку всё ещё восстанавливается после серьёзных травм, полученных в начале января, — тогда на Реннера наехала снегоуборочная машина. У артиста было диагностировано множество переломов, травмированы лёгкое и печень, сообщает Associated Press.

Сериал «Реннервации» — это авторское шоу Реннера, в котором он помогает малообеспеченным людям ремонтировать старые автомобили, превращая их в необходимые вещи — от станции фильтрации воды до передвижной звукозаписывающей студии. По словам артиста, главной целью было открыть людям возможности, о которых они могли даже не подозревать. Проект выходит на Disney+ 12 апреля.

Ранее Реннер рассказал, как записывал для семьи прощальные слова, когда был уверен, что не выживет.

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