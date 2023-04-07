Актёр Джереми Реннер раскрыл подробности январского инцидента, в котором едва не погиб

Голливудский актёр, исполнитель роли Соколиного Глаза в кинокомиксах Marvel Джереми Реннер рассказал об инциденте со снегоуборочной машиной, в результате которого он едва не погиб в январе 2023 года.

Большое интервью Джереми Реннера под названием «История ужаса, выживания и триумфа» вышло на ABC News. В беседе с журналисткой Дианой Сойер актёр раскрыл подробности произошедшего и вспомнил, как, прибыв в больницу с многочисленными переломами, он начал записывать свои последние слова для семьи на смартфон. Актёр не верил, что выживет, и таким способом прощался с близкими.

Реннер пострадал в начале января, когда во время уборки снега пытался закрыть своего племянника от снегоуборочной машины и сам попал под неё. У актёра было несколько десятков переломов и множество других повреждений.

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