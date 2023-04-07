«Известия»: Иосифу Пригожину вызвали скорую помощь перед съёмками «Звёзды сошлись»

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Музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину вечером в четверг вызвали скорую помощь из-за повышения давления перед съёмками шоу «Звёзды сошлись».
«Известия»: Иосифу Пригожину вызвали скорую помощь перед съёмками «Звёзды сошлись»
  • РИА Новости

Об этом сообщила «Известиям» телеведущая Лера Кудрявцева.

«Перед самыми съёмками совсем стало плохо — онемело пол-лица и давление поднялось. Вызвали скорую, прокапали», — рассказала Кудрявцева.

Она также отметила, что недомогание Пригожин ощущал ещё утром.

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