«Известия»: Иосифу Пригожину вызвали скорую помощь перед съёмками «Звёзды сошлись»
- РИА Новости
Об этом сообщила «Известиям» телеведущая Лера Кудрявцева.
«Перед самыми съёмками совсем стало плохо — онемело пол-лица и давление поднялось. Вызвали скорую, прокапали», — рассказала Кудрявцева.
Она также отметила, что недомогание Пригожин ощущал ещё утром.
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