«Известия»: Иосифу Пригожину вызвали скорую помощь перед съёмками «Звёзды сошлись»

Музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину вечером в четверг вызвали скорую помощь из-за повышения давления перед съёмками шоу «Звёзды сошлись».

Об этом сообщила «Известиям» телеведущая Лера Кудрявцева.

«Перед самыми съёмками совсем стало плохо — онемело пол-лица и давление поднялось. Вызвали скорую, прокапали», — рассказала Кудрявцева.

Она также отметила, что недомогание Пригожин ощущал ещё утром.

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