Актёр Станислав Садальский попал в больницу

Российский актёр Станислав Садальский оказался в больнице. Об этом он сообщил поклонникам в Telegram-канале. В медицинское учреждение он обратился для обследования.

Артист опубликовал фото своей руки и написал, что врачам трудно найти у него вены.

«Огромная проблема, у меня уж точно, сделать укол в вену или поставить капельницу. Причины «плохих» вен на руках. Незаметные, тонкие или хрупкие вены — серьёзная проблема для тех, кто проводит медицинские манипуляции», — написал Садальский.

По его словам, чтобы поставить ему капельницу, врачи использовали специальный прибор производства США, который помогает отыскать «место для укола».

«Слава Богу, в госпитале, в котором делаю обследование, есть американский (трофейный) прибор, позволяющий найти мгновенно место для укола», — добавил актёр.

Садальский также заявил, что если бы он был министром здравоохранения, то обязательно бы закупил данный прибор во все больницы России.

Ранее Станислав Садальский сообщал, что медики Боткинской больницы его «обогрели и залатали» после того, как он был госпитализирован с кровотечением.