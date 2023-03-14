Боярский заявил о завершении актёрской карьеры в театре из-за состояния здоровья

Народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил о намерении завершить карьеру в театре.

«Всё прошло из этого репертуара молодёжного сумасбродства. Мне нравится сидеть дома, играть с внуками, ездить куда-нибудь отдыхать с женой, следить за успехами своих детей», — приводит его слова РИА Новости.

Боярский уточнил, что решение связано с проблемами со здоровьем.

Ранее стало известно о смерти в возрасте 84 лет заслуженного артиста РСФСР, ведущего артиста театра «Ленком Марка Захарова» Бориса Чунаева.