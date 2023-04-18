В крупных книжных магазинах Москвы описали портрет среднестатистического покупателя

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Ксения Калинкина
В сети магазинов «Республика» и ТДК «Москва» на Тверской описали RT портрет своего среднестатистического клиента. Согласно предоставленным сведениям, эти столичные книжные чаще остальных посещают женщины в возрасте до 35 лет с высшим образованием.
В крупных книжных магазинах Москвы описали портрет среднестатистического покупателя
  • РИА Новости

Как уточнили в ТДК «Москва», основываясь на данных опроса клиентов, их аудиторию в основном составляют женщины — 58%. Мужчин среди посетителей этой площадки 42%.

Средний возраст покупателей — 35—55 лет, 85% из них имеют высшее образование.

«Наибольший процент составляют квалифицированные специалисты, затем руководители различных рангов, затем студенты (9%) и пенсионеры (10%), процент других групп незначителен», — добавили представители магазина.

Спросом у покупателей ТДК «Москва» традиционно пользуются художественная литература, книги и альбомы по искусству, детская литература. Среди других тематик сегодня на подъёме история и политика.

В свою очередь, в сети магазинов «Республика» в Москве отметили, что две трети их посетителей — женщины, чуть меньше половины всех посетителей — в возрасте от 26 до 37 лет.

«Если рассмотреть портрет среднестатистического покупателя более детально, то это девушка в возрасте примерно 32 лет с высшим образованием и средним доходом (или выше среднего)», — добавили представители сети.

По их словам, из увлечений покупатели отдают предпочтение книгам по саморазвитию, правильному питанию, танцам и музыке. 

Ранее RT писал, какие книги появились на полках магазинов в марте. В частности, речь шла о романе «Виолета» Исабель Альенде — о женщине, прожившей 100 лет и успевшей застать многие важные события XX века, новой книге Джоди Пиколт «Одинокий волк» — о человеке, посвятившем жизнь изучению волков, а также о романе «Замешательство» Ричарда Пауэрса — об астробиологе, который после смерти супруги один воспитывает сына.

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