Лукьяненко поделился рассуждениями о популярности «Дозоров»

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в день своего 55-летия, 11 апреля, в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как относится к популярности своей серии книг о «Дозорах» в России и на западе.

В Москве 25 лет назад вышел «Ночной дозор». Это стало прорывом в России. А на Западе публика была впечатлена не столько книгой, сколько фильмом, цитирует писателя kp.ru.

«Дозоры» попали в настроение времени. Люди даже в других странах смотрели и понимали, что за этими магами и оборотнями стоит какая-то правда жизни в огромной таинственной России», — поделился Лукьяненко.

Он признался, что популярность «Дозоров» в России ценит гораздо выше интереса западной аудитории.

«У меня тут больше читателей, я живу здесь. Но популярность на Западе приятна», — отметил автор.

Ранее Newinform сообщал, что актёру Станиславу Любшину в преддверии 90-летия вручили Премию Художественного театра.