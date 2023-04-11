Лукьяненко поделился рассуждениями о популярности «Дозоров»

Короткая ссылка
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в день своего 55-летия, 11 апреля, в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как относится к популярности своей серии книг о «Дозорах» в России и на западе.
Лукьяненко поделился рассуждениями о популярности «Дозоров»
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

В Москве 25 лет назад вышел «Ночной дозор». Это стало прорывом в России. А на Западе публика была впечатлена не столько книгой, сколько фильмом, цитирует писателя kp.ru.

«Дозоры» попали в настроение времени. Люди даже в других странах смотрели и понимали, что за этими магами и оборотнями стоит какая-то правда жизни в огромной таинственной России», — поделился Лукьяненко.

Он признался, что популярность «Дозоров» в России ценит гораздо выше интереса западной аудитории.

«У меня тут больше читателей, я живу здесь. Но популярность на Западе приятна», — отметил автор.

Ранее Newinform сообщал, что актёру Станиславу Любшину в преддверии 90-летия вручили Премию Художественного театра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить