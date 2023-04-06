В книжном сервисе «Букмейт» появится почти 1000 комиксов

Короткая ссылка
В каталог книжного сервиса «Букмейт» добавили раздел с почти 1000 произведений в жанре комиксов от таких издательств, как «Эксмо», BUBBLE Comics, No Kidding Press и других.
В книжном сервисе «Букмейт» появится почти 1000 комиксов
  • РИА Новости

«6 апреля подписчикам «Яндекс Плюса» с опцией «Букмейт» стал доступен раздел с комиксами. В обновлённом каталоге книжного сервиса представлено около 1000 произведений от крупных и нишевых российских издательств, включая BUBBLE Comics, АСТ, «Эксмо», Alpaca, No Kidding Press, «Лайвбук» и других. Среди них — работы таких авторов, как Нил Гейман, Ник Перумов, Кевин Смит, Берни Райтсон и других», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Помимо этого, «Букмейт» станет первым подписным сервисом, в котором будет собрана вся библиотека BUBBLE Comics — издательства, подарившего читателям «Майора Грома». Отмечается также, что каталог с комиксами будет пополняться ежемесячно за счёт новинок и уже вышедших работ.

Ранее стали известны подробности о съёмках нового фильма «Майор Гром: Игра».

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить