В книжном сервисе «Букмейт» появится почти 1000 комиксов

В каталог книжного сервиса «Букмейт» добавили раздел с почти 1000 произведений в жанре комиксов от таких издательств, как «Эксмо», BUBBLE Comics, No Kidding Press и других.

«6 апреля подписчикам «Яндекс Плюса» с опцией «Букмейт» стал доступен раздел с комиксами. В обновлённом каталоге книжного сервиса представлено около 1000 произведений от крупных и нишевых российских издательств, включая BUBBLE Comics, АСТ, «Эксмо», Alpaca, No Kidding Press, «Лайвбук» и других. Среди них — работы таких авторов, как Нил Гейман, Ник Перумов, Кевин Смит, Берни Райтсон и других», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Помимо этого, «Букмейт» станет первым подписным сервисом, в котором будет собрана вся библиотека BUBBLE Comics — издательства, подарившего читателям «Майора Грома». Отмечается также, что каталог с комиксами будет пополняться ежемесячно за счёт новинок и уже вышедших работ.

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