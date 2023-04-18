Книги Пелевина и Водолазкина вошли в число популярных среди жителей Москвы старше 18 лет

Представители сети магазинов «Республика», «Московский дом книги» (ГУП «ОЦ «МДК») и ТДК «Москва» на Тверской перечислили RT самые популярные книги среди своих клиентов старше 18 лет. Ими среди прочих оказались произведения Евгения Водолазкина, Виктора Пелевина и Ларри Кинга.

Как сообщили в сети «Республика», сегодня наибольший интерес среди их аудитории старше 18 лет вызывают книги «Сказать жизни «Да!». Психолог в концлагере» Виктора Франкла, «Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно» Ларри Кинга, «Конец режима» Александра Баунова, «Непонятное искусство» Уилла Гомперца, «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» Ольги Примаченко, «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд и «Пиши, сокращай. Как создавать сильные тексты» Максима Ильяхова.

В «Московском доме книги» в перечень востребованных взрослыми покупателями авторов и книг вошли в том числе Виктор Пелевин «KGBT+», Евгений Водолазкин «Чагин», Дж. Оруэлл «1984», Павел Басинский «Подлинная история Анны Карениной», Энн Пэтчетт «Голландский дом», Елена Вавилова и Андрей Безруков «Нетворкинг для разведчиков: как извлечь пользу из любого знакомства», Юваль Ной Харари «Sapiens. Краткая история человечества».

В ТДК «Москва» спросом среди взрослых пользуются книги Николая Цискаридзе «Мой театр», Анджело Лонгони «Принц Модильяни», Дины Рубиной «Маньяк Гуревич» и прочие.

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