В сети вышел трейлер документального фильма о Викторе Пелевине

Онлайн-кинотеатр KION выпустил трейлер документального фильма Родиона Чепеля «Пелевин». Расследование о жизни писателя-мистификатора Виктора Пелевина приурочено к его 60-летию и выйдет на экраны в день юбилея прозаика — 22 ноября.

Несмотря на всемирную популярность творчества литератора, ему многие годы удаётся держаться в тени и оставаться недосягаемым для фотоаппаратов и видеокамер журналистов. Авторы фильма попытались пролить свет на жизнь самого загадочного писателя России.

«Виктор Пелевин — это одна большая загадка, которой, я уверена, хоть раз интересовался любой читающий человек. А я по-прежнему верю, что Россия остаётся самой читающей страной мира. Документальный фильм Родиона Чепеля — это первая попытка приоткрыть завесу тайны над жизнью одного из самых известных российских писателей современности», — отметила Ангелина Ишман, продюсер фильма.

Авторы проекта провели настоящее расследование по таинственным мирам Пелевина: картина охватит самые значимые события жизни писателя. Кроме того, в ней покажут людей, связанных с творчеством литератора. Для того чтобы выяснить местонахождение прозаика, кинематографистам пришлось обратиться к различным базам данных.

«Анализируя персонажей, которые сделали значительный вклад в то, кем мы себя ощущаем, мы поняли, что Пелевин — одна из фигур, мимо которой пройти нельзя. Кроме того, в этом году ему исполняется 60 лет, и это своеобразный подарок к его юбилею. Приблизиться к главному герою и описать жизнь, которую он так тщательно охраняет, — это и была главная задача и одновременно главная трудность в работе над фильмом», — говорит режиссёр Родион Чепель.

Своё путешествие в жизнь Пелевина авторы ленты передают весьма необычным способом: документальная хроника в ленте сменяется анимационными вставками.

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