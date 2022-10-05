Константин Богомолов приступил к съёмкам сериала «Кеша»

Киностудия «Мармот-фильм» и онлайн-кинотеатр KION начали съёмки многосерийного драмеди «Кеша» режиссёра Константина Богомолова («Содержанки»). Лента выйдет в 2023 году.

Главный герой сериала — успешный архитектор Иннокентий Мельников, или просто Кеша (Константин Богомолов), запутавшийся в отношениях с женщинами. У него за плечами три брака — с Леной (Александра Ребенок), Юлей (Юлия Александрова) и Варей (Юлия Снигирь). С каждой из бывших супруг Кеша поддерживает как дружескую, так и сексуальную связь. Всех вроде бы устраивает подобный симбиоз до тех пор, пока у Кеши не появляется новая возлюбленная — Алла (Василиса Перелыгина). Бывшие супруги недовольны тем, что эта пассия совершенно из «другого теста». Оскорблённые выбором харизматичного архитектора женщины решают в шутку избавиться от Иннокентия. Однако, как известно, в каждой шутке есть только доля шутки…

Генеральные продюсеры сериала — Валерий Тодоровский и Игорь Мишин. По словам Тодоровского, это проект о мужчине, который способен любить сразу нескольких женщин и не умеет расставаться.

«В этом фильме будет невероятная галерея женских характеров и архетипов. Я очень жду первых материалов, волнуюсь, конечно, и верю, что мы сделаем что-то совершенно особенное, оригинальное, ни на что не похожее», — поделился Тодоровский.

Сценарий написала Анна Козлова, работавшая над такими проектами, как «Краткий курс счастливой жизни» и «Медиатор».

Ранее сообщалось, что онлайн-кинотеатр KION и компания LookFilm приступили к съёмкам второго сезона сериала «Почка» с Любовью Аксёновой в главной роли.