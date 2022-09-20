Стартовали съёмки второго сезона сериала «Почка»

Онлайн-кинотеатр KION и компания Lookfilm приступили к съёмкам второго сезона сериала «Почка».

В продолжении расскажут, как главная героиня Наташа будет учиться любить. Пересадка почки, вокруг которой развернулся сюжет первого сезона, проходит успешно, но с побочным эффектом: главная героиня теперь пылает страстью к Мише — сыну женщины, чья почка досталась Наташе.

Авторы сериала утверждают, что после всего пережитого Наташа сделала выводы и её характер начал меняться. Стремясь помочь теперь уже Мише получить орган для трансплантации, героиня решает спасти каждого пациента из очереди перед ним, а это 71 человек. Впрочем, даже руководствуясь благими намерениями, Наташа удовлетворяет исключительно свой эгоизм. В ленте кинематографисты попытаются ответить на вопрос, сможет ли она вообще любить, а не только желать.

«Что только с Наташей не происходит в продолжении! Она предстанет в новом ракурсе для зрителя и для себя, оставаясь крепким орешком. Такая метафора родилась: «Натаха — она как поезд, который несётся на полных парах в красочную глухомань!» Этот фантастический полёт сквозь хтонь наполнен страстью, сатирой и слезами любви», — поделилась впечатлениями Любовь Аксёнова.

Первый сезон сериала «Почка» вышел в онлайн-кинотеатре KION в начале 2021 года и получил высокие оценки зрителей. Дата премьеры второй части истории пока неизвестна. Над продолжением работают те же авторы, что писали сценарий первого сезона: Елизавета Тихонова и Мария Шульгина. Последняя снова занимает пост режиссёра. Роли в сериале исполнят Любовь Аксёнова, Григорий Чабан, Николай Фоменко и другие.

Ранее KION и Lookfilm объявили о старте съёмок российского сериала «Американцы» с Анной Котовой-Дерябиной, Марией Осиповой и Анастасией Поповой.