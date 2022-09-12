Начались съёмки российского комедийного сериала «Американцы»

Онлайн-кинотеатр KION совместно с компанией Lookfilm объявили о старте съёмок нового российского комедийного сериала «Американцы» по сценарию Василия Сигарева («Волчок», «Страна ОЗ», «Жить»). Руководить проектом на площадке будет режиссёр Фёдор Стуков («Дылды», «Физрук»), а роли исполнят Анна Котова-Дерябина, Мария Осипова, Анастасия Попова и другие актёры.

События сериала развернутся в небольшом российском посёлке Ливни в 2009 году. Главная героиня Зина с переменным успехом торгует косметикой и отчаянно стремится изменить свою жизнь к лучшему.

«Моя героиня Зина — прямая и свободная, идёт к своим целям, не видя преград. Меня такие герои вдохновляют как в жизни, так и в кино. Удивительно точный текст, актуальность, узнаваемые и выпуклые персонажи воплощены в прекрасном сценарии Сигарева. Играть, говорить этот текст — одно удовольствие и счастье для артиста. Наша история мотивирует меня на жизнь, на любовь, на поступки — возможно, она сможет смотивировать кого-то ещё», — говорит Анастасия Попова.

Однажды Зина узнаёт, что ребёнок, родившийся в США, автоматически получает американское гражданство, а значит, в будущем сможет перевезти за границу своих родственников. Решив действовать, Зина подбивает своих подруг, работниц местной птицефабрики, срочно забеременеть и лететь в США. Но сложности начинаются уже на этом этапе: мужья героинь оказываются против столь экстравагантного шага. Девушки решают искать способы заработать (не всегда законные) и забеременеть. На пути к «американской мечте» их ждёт масса приключений, трудностей и сомнений в правильности выбора.

«Для меня «Американцы» — это история о «голливудской мечте». Когда я читала сценарий, мне было любопытно наблюдать за тем, с чем сталкиваются люди, которые реально решили идти к исполнению этой мечты, наблюдать за их метаморфозами и изменениями в процессе пути. А главное — мне было интересно понять, насколько эта мечта стоит свеч, нужна ли она на самом деле тому или иному человеку. Американская мечта — это такой миф, который абсолютно нежизнеспособен», — считает Анна Котова-Дерябина.

По словам авторов сериала, «Американцы» задуманы как ностальгическая и немного авантюрная комедия, в которой фирменный провинциальный абсурд Сигарева переплетается с наследием классики советского кино. В то же время лента станет своеобразной ретроспективой середины 2000-х и попыткой разобраться в хитросплетениях загадочной русской души.

«Американцы» — ироничная, изящная и отпадная комедийная история про нашу беспощадную веру в то, что «хорошо там, где нас нет». И на эту веру в прекрасное далёко никак не влияет тот факт, что ожидания редко совпадают с реальностью. Мне кажется, здесь ярко, самобытно и очень узнаваемо показаны люди и наша жизнь», — размышляет продюсер компании Lookfilm Александр Плотников.

Точная дата релиза «Американцев» пока неизвестна.

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