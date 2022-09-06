Стала известна дата премьеры многосерийной исторической драмы «Союз Спасения. Время гнева»

Сериал «Союз Спасения. Время гнева» о событиях первой половины 1800-х выйдет 28 сентября в онлайн-кинотеатре KION, а позднее — на Первом канале.

Проект представляет собой одновременно приквел и сиквел полнометражной ленты Андрея Кравчука «Союз Спасения». В сериал в том числе вошли кадры, снятые для фильма. Действие новой картины берёт начало в Париже в апреле 1814 года, когда русские военные отмечают победу над Наполеоном. Финальной точкой истории стал 1826 год. В центре сюжета — молодые люди, представляющие военную элиту и намеренные изменить жизнь на родине.

«Это не дополнение фильма, а вновь написанный и снятый материал в формате киноромана. Теперь фильм стал лишь одной из глав этой истории. Это не просто попытка рассказать о героях, с которыми зритель уже знаком, а введение множества линий, новых героев, событий, конфликтов», — отмечает режиссёр и сценарист проекта Никита Высоцкий.

Как сообщают в пресс-службе KION, «Союз Спасения. Время гнева» — масштабный проект, что отражено как в декорациях и костюмах, так и в постановке. В сериале более сотни персонажей, а над массовыми сценами работали около трёх тысяч человек. Всего сшито порядка 2,5 тысяч костюмов и подготовлено более 1600 единиц постижа.

Съёмки проходили в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ростове-на-Дону, Пскове и Твери. Вдохновением для художников, работающих над локациями, послужили реальные места. При помощи компьютерной графики был достоверно воссоздан Санкт-Петербург времён декабристов.

«Эта историческая эпоха очень красивая, завораживающая и, надо сказать, что никто не видел такого Петербурга, который мы создали в сериале. Мы очень много снимали на натуре — во дворцах, исторических зданиях», — говорит режиссёр Илья Лебедев.

Максим Матвеев вернулся к роли князя Сергея Трубецкого. Артист отметил, что в новом проекте зрители больше узнают о личной жизни его персонажа.

«Личность Трубецкого в сериале раскрывается за счёт сцен семейных: для меня дороги все сцены с его женой, по этим сценам я для себя внутренне определил, какой он. Он личность историческая, даже больше каноническая, образная — человек, который, что-то сделал — или не сделал. А вот то, каким он был вне этих рамок, очень интересно. Мы много знаем о его деятельности, но мало знаем о том, какой он в личной жизни», — рассказал Матвеев.

Романтическая линия разнообразит и историю Сергея Муравьёва-Апостола в исполнении Леонида Бичевина — «он раскрывается не только как человек дела, но человек с чувствами, романтичный герой».

Павел Прилучный отметил, что наделил своего персонажа, полковника Павла Пестеля, собственными чертами.

«Я рад, что история «Союза спасения» продолжается. В событийную канву сериала вплетены истории ярких и многогранных личностей. Я играю роль полковника, брутального красавца Павла Пестеля. Он храбрый и идейный человек, думающий на несколько шагов вперёд. Не могу сказать, что я создавал своего персонажа с нуля, так как о нём сохранилось множество свидетельств и воспоминаний. Но его образ не так широко растиражирован, поэтому у меня была возможность наделить его какими-то своими чертами характера. Придумать героя, за которым могли бы пойти тысячи», — говорит Прилучный.

Роли в сериале «Союз Спасения. Время гнева» также исполнили Иван Янковский, Антон Шагин, Сергей Безруков, Александр Домогаров, Софья Эрнст, Ингеборга Дапкунайте, Алексей Гуськов, Тихон Жизневский и другие актёры.

Ранее в сети вышел сериал с Павлом Прилучным «Жизнь по вызову».