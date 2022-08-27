«За голыми телами стоят люди»: в сети вышел сериал «Жизнь по вызову»

В сети вышел остросюжетный сериал об изнанке секс-индустрии «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным и Натальей Рудовой. В центре истории — менеджер эскорт-агентства премиум-класса Александр Шмидт, который с помощью своих сотрудниц может воплотить самые безумные идеи заказчиков в реальность. За блестящее исполнение своих обязанностей Шмидт получил прозвище Мэджик. Как и в любом бизнесе, риски не исключены: на Мэджика объявлена охота, на кону не только его репутация, но и жизнь. В ленте также снимались Виктория Богатырёва, Олег Каменщиков, Никита Кологривый, Владимир Сычёв и другие. Режиссёром картины выступил Сарик Андреасян.

В четверг, 25 августа, состоялась премьера остросюжетной драмы «Жизнь по вызову» видеосервиса KION.

Герой сериала — Александр Шмидт (Павел Прилучный), также известный как Волшебник, или Мэджик, — владелец элитного агентства, оказывающего эскорт-услуги. По сути, он тот же сутенёр, только премиум-класса. В его фирме всего два постоянных сотрудника: секретарь и по совместительству бухгалтер Галина (Виктория Богатырёва) и помощник по прозвищу Рыбак (Олег Каменщиков), в экстренных ситуациях также появляется адвокат Елена (Наталья Рудова), зато на передовой — множество девушек, обслуживающих самых разных клиентов.

Заказчиками его «волшебной» организации, которая легко исполняет любое, даже самое дикое желание гостя, являются видные люди — чиновники, общественные деятели, бизнесмены, представители органов правопорядка и другие.

Для них женщина — «баба» и «собака», которую надо дрессировать, а женское тело — всего лишь мясо, которым можно полакомиться и выбросить.

Часть эскортниц пришли в профессию в силу сложных жизненных обстоятельств, для других же род их деятельности — искусство. Сам Шмидт не раз говорит, что каждая из них приходит в этот бизнес добровольно — в поисках красивой жизни или богатого принца.

По сюжету дела у Шмидта и его агентства идут в гору: от клиентов нет отбоя, да и ассортимент девушек стабильно пополняется. Но с первых же кадров зрителю показывают нелёгкую работу Мэджика — ему постоянно приходится решать многочисленные проблемы, возникающие из-за девушек по вызову: то они украдут что-то у клиента, то выйдут за рамки договора с агентством.

Жизнь Волшебника ещё больше усложняется, когда в его фирме появляются нежданные гости — представители Следственного комитета. Похоже, некто более влиятельный объявил на него охоту. Вместе с адвокатом Шмидту предстоит узнать, кто именно.

Кадр из сериала «Жизнь по вызову» (2022)

© kinopoisk.ru

Прилучный играет в сериале весьма противоречивого героя, который, скорее всего, вызовет у зрителей такие же неоднозначные чувства: с одной стороны, он глава гнезда разврата, с другой — любящий отец. В образе волшебника секс-индустрии актёр более чем убедителен, но даже у такого мерзавца есть человеческие качества. В каком-то смысле он по-отечески относится к девочкам по вызову и придерживается золотого правила — никогда не вступать в отношения со своими сотрудницами.

Однако в роли отца, привязанного к дочери, особенно в совместных сценах, актёр выглядит несуразно. Несмотря на юную внешность играющей Алину Василины Юсковец, которая по-детски непосредственна и наивна на экране, заметна слишком маленькая разница в возрасте артистов в роли родителя и ребёнка. Однако отвлекает она лишь в первых сценах — далее к ней можно привыкнуть. К слову, Алина не знает, чем на самом деле занимается её отец, но уверена, что его «профессия — зарабатывать деньги».

Сценарий написан захватывающе, однако не лишён минусов. К тому же лента изобилует шаблонными и плоскими шутками и недоработанными диалогами.

Что касается сюжетных поворотов, авторам удаётся слегка разбавлять события постоянно возникающими новыми деталями и при этом сохранять интригу. Интересно и то, что в каждой серии раскрывается вдохновлённая реальными событиями история одной из секс-работниц: чтобы повествование получилось убедительным, сценарист Алексей Гравицкий и один из продюсеров ленты на условиях анонимности исследовали жизнь эскортниц и проводили интервью с женщинами, трудящимися в этой сфере. Однако достоверность этих историй сомнительна. Вероятно, причина в том, что героини получились пустыми и поверхностными куклами, не наделёнными ни умом, ни харизмой. Лишь одна из них, скорее всего, вызовет симпатию у зрителя.

Для режиссёра Сарика Андреасяна «Жизнь по вызову» не первый проект, основанный на реальных событиях. Ранее он снял ленту о серийном убийце и маньяке «Чикатило», драму о природной катастрофе 1988 года в Армении «Землетрясение» и историю о личном горе человека, намеренного добиться правосудия, «Непрощённый». В «Жизни по вызову» Андреасян исследует изнанку рынка эскорт-услуг, показывает разные грани человека и ищет причины внедрения в эту сферу как заказчиков, так и девушек по вызову и проводников между ними. Однако не стоит ждать от ленты абсолютной правдивости. В конечном счёте сериал — красивая картинка с очень стерильными эротическими сценами (во время одной из них персонаж забывает снять шорты). В одном из своих интервью о создании откровенных сцен Андреасян говорит: «За голыми телами стоят люди, а также мощный этический и человеческий фактор».

Изначально проект носил название «Рынок шкур», что, по мнению режиссёра, идеально отражает суть сериала.