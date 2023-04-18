«Малыш и Карлсон» и «Ёжик в тумане» стали одними из самых популярных детских книг в Москве

Представители сети магазинов «Республика», «Московский дом книги» (ГУП «ОЦ «МДК») и ТДК «Москва» на Тверской назвали RT самые популярные книги для детей и подростков, которые продаются на их площадках. В число таких произведений среди прочих вошли «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» Астрид Линдгрен, «Приключения Буратино, или Золотой ключик» Алексея Толстого и «Ёжик в тумане» Сергея Козлова и Юрия Норштейна.

Так, в сети «Республика» наиболее популярными в категориях «Детская литература» и «Детская нехудожественная литература» назвали книги «Маленькая всемирная история» Эрнста Гомбриха, «6 минут для детей: Первый мотивационный ежедневник ребёнка» Доминика Спенста, «Сказки на ночь для юных бунтарок» Франчески Кавальо и Элены Фавилли, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» Астрид Линдгрен, «Лучшая мама на свете» Бенжамена Лакомба и Себастьяна Переза и «Чебурашка. Официальная новеллизация» Анны Масловой.

В «Московском доме книги» спросом среди читателей из тех же категорий пользуются «Приключения Буратино, или Золотой ключик» Алексея Толстого, «Ёжик в тумане» Сергея Козлова и Юрия Норштейна, «Поллианна» Элинор Портер, «Приключения Незнайки и его друзей» Николая Носова, «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг, «Вафельное сердце» Марии Парр, «Два капитана» Вениамина Каверина, «Хроники Нарнии» К. С. Льюиса и «Манюня» Наринэ Абгарян.

Клиенты ТДК «Москва» чаще всего проявляют интерес к детским книгам Валентина Постникова «Мармеладная бабушка», Маши Рупасовой и Станислава Дробышевского «Дело о пропавшей учительнице», Андрея Усачёва «Этикет для детей различных лет», а также к Большой книге о чудесах света.

Ранее руководитель Центра поведенческой неврологии, заведующий лабораторией коррекции психического развития и адаптации Института мозга человека РАН, профессор Леонид Чутко посоветовал родителям начинать обучать ребёнка иностранному языку после четырёх-пяти лет.