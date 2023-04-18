«Малыш и Карлсон» и «Ёжик в тумане» стали одними из самых популярных детских книг в Москве

Короткая ссылка
Ксения Калинкина
Представители сети магазинов «Республика», «Московский дом книги» (ГУП «ОЦ «МДК») и ТДК «Москва» на Тверской назвали RT самые популярные книги для детей и подростков, которые продаются на их площадках. В число таких произведений среди прочих вошли «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» Астрид Линдгрен, «Приключения Буратино, или Золотой ключик» Алексея Толстого и «Ёжик в тумане» Сергея Козлова и Юрия Норштейна.
«Малыш и Карлсон» и «Ёжик в тумане» стали одними из самых популярных детских книг в Москве
  • РИА Новости

Так, в сети «Республика» наиболее популярными в категориях «Детская литература» и «Детская нехудожественная литература» назвали книги «Маленькая всемирная история» Эрнста Гомбриха, «6 минут для детей: Первый мотивационный ежедневник ребёнка» Доминика Спенста, «Сказки на ночь для юных бунтарок» Франчески Кавальо и Элены Фавилли, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» Астрид Линдгрен, «Лучшая мама на свете» Бенжамена Лакомба и Себастьяна Переза и «Чебурашка. Официальная новеллизация» Анны Масловой.

В «Московском доме книги» спросом среди читателей из тех же категорий пользуются «Приключения Буратино, или Золотой ключик» Алексея Толстого, «Ёжик в тумане» Сергея Козлова и Юрия Норштейна, «Поллианна» Элинор Портер, «Приключения Незнайки и его друзей» Николая Носова, «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг, «Вафельное сердце» Марии Парр, «Два капитана» Вениамина Каверина, «Хроники Нарнии» К. С. Льюиса и «Манюня» Наринэ Абгарян.

Клиенты ТДК «Москва» чаще всего проявляют интерес к детским книгам Валентина Постникова «Мармеладная бабушка», Маши Рупасовой и Станислава Дробышевского «Дело о пропавшей учительнице», Андрея Усачёва «Этикет для детей различных лет», а также к Большой книге о чудесах света.

Ранее руководитель Центра поведенческой неврологии, заведующий лабораторией коррекции психического развития и адаптации Института мозга человека РАН, профессор Леонид Чутко посоветовал родителям начинать обучать ребёнка иностранному языку после четырёх-пяти лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить