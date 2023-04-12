Московские театры отметят 200-летие со дня рождения Островского выставками и показом пьес драматурга

Театры столицы отмечают 200-летие со дня рождения драматурга А.Н. Островского. В честь события будут проходить читки пьес писателя, показы спектаклей и выставки.

Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала ТАСС, что большая часть труппы уехала на гастроли, оставшиеся артисты вместе с руководством будут возлагать цветы к памятнику Островского.

В то же время театр Et Cetera запланировал открытую читку пьес А.Н. Островского. На мероприятие приглашены все желающие. Посетители смогут сесть за один стол с актёрами и послушать сцены из таких произведений, как «Снегурочка», «Воспитанница», «Гроза», а также фрагменты из постановки «Сердце не камень». Мероприятие начнётся в 18:00.

Московский губернский театр подготовил сразу несколько событий. На сцене в этот день разыграют спектакль «На всякого мудреца довольно простоты», а вечером, с 18:00, в фойе театра посетители смогут увидеть интерактивную инсталляцию «Среда Островского», которая включает в себя декорации постановки «Нашла коса на камень» и костюмы персонажей.

В свою очередь, Московский драматический театр «Сфера» отметит юбилей со дня рождения Островского показом постановки «Без вины виноватые». Также в фойе культурного заведения желающие смогут посетить выставку под названием «А.Н. Островский в «Сфере».

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