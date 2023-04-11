Тимур Родригез впервые выйдет на сцену МХТ имени Чехова

Актёр, певец и шоумен Тимур Родригез впервые будет играть на сцене МХТ им. Чехова в спектакле «Поколение Маугли». Артист исполнит роль Балу.

«16 апреля впервые на Основной сцене МХТ роль Балу в спектакле «Поколение Маугли» исполнит певец и актёр Тимур Родригез», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале театра.

Отмечается, что Родригез принимает участие в спектакле с 2014 года, постановки с его участием шли в Казани, Челябинске и других городах России.

При этом актёр Данила Козловский, который ранее также исполнял роль Балу, в качестве участника постановки 16 апреля и 14 мая не заявлен.

Ранее стало известно, что Дмитрий Гусев попросил министра культуры Ольгу Любимову рассмотреть возможность отмены выступлений Данилы Козловского на территории России.