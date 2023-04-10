Любимову попросили рассмотреть возможность отмены выступлений Данилы Козловского в России

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Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев попросил министра культуры Ольгу Любимову рассмотреть возможность отмены выступлений актёра Данилы Козловского на территории России.
Любимову попросили рассмотреть возможность отмены выступлений Данилы Козловского в России
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Прошу вас, уважаемая Ольга Борисовна, рассмотреть возможность отмены выступлений Данилы Козловского и подобных ему деятелей культуры на всех площадках России в связи с их отношением к нашей стране, своему народу и нашей армии», — говорится в обращении, которое цитирует РИА Новости.

Гусев в своём послании напомнил, что в 2022 году артист открыто осуждал специальную военную операцию. Парламентарий также предложил обратить внимание на других деятелей культуры, которые выступали с аналогичными высказываниями.

Ранее в Малом драматическом театре опровергли информацию об увольнении Данилы Козловского, отметив, что он задействован в спектаклях текущего репертуара. В то же время глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал Генпрокуратуру России проверить артиста по статье о дискредитации российских ВС. 

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