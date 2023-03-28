В технополисе «Москва» разработали образовательные наборы для детей и подростков

Короткая ссылка
На Московском международном салоне образования представили новые разработки резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» в области учебного оборудования для детей и подростков.
В технополисе «Москва» разработали образовательные наборы для детей и подростков

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Речь идёт о 10 наборах, созданных для разных возрастных групп.

«Для дошкольников и учеников начальной школы компания «Научные развлечения» разработала три новых набора — «Математика», «Учим логике легко» и «Основы программирования». Для средней школы предусмотрено пять наборов, с помощью которых можно проводить физические и химические эксперименты из школьной программы», — отмечается в сообщении производителя.

Для старшеклассников созданы наборы «Техническое зрение» и «Умная гидропоника».

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что отделение российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» открыли на базе Президентской академии в Екатеринбурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить