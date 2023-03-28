В технополисе «Москва» разработали образовательные наборы для детей и подростков

На Московском международном салоне образования представили новые разработки резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» в области учебного оборудования для детей и подростков.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Речь идёт о 10 наборах, созданных для разных возрастных групп.

«Для дошкольников и учеников начальной школы компания «Научные развлечения» разработала три новых набора — «Математика», «Учим логике легко» и «Основы программирования». Для средней школы предусмотрено пять наборов, с помощью которых можно проводить физические и химические эксперименты из школьной программы», — отмечается в сообщении производителя.

Для старшеклассников созданы наборы «Техническое зрение» и «Умная гидропоника».

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что отделение российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» открыли на базе Президентской академии в Екатеринбурге.