ВНИИ ГОЧС: природные пожары могут угрожать на этой неделе 14 регионам России

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Высокие риски возникновения лесных и ландшафтных пожаров прогнозируются на этой неделе на территории 14 регионов пяти федеральных округов России.

Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«Высокие риски возникновения ландшафтных пожаров в этих субъектах остаются», — передаёт сообщение РИА Новости.

Так, четвёртый класс пожарной опасности сохраняется в Республике Дагестан, центральных районах Астраханской области, на востоке Ставропольского края и прогнозируется в Челябинской, Курганской, Саратовской, Самарской, Оренбургской областях, а также в отдельных районах Хабаровского края, сообщает институт.

10 апреля в Мособлдуме сообщили, что на сохранение лесов в Московской области в 2023 году направили 157 млн рублей. В регионе начался пожароопасный сезон.

С 10 апреля в Тюменской области ввели режим повышенной готовности по ландшафтным (природным) пожарам.

Кроме того, особый противопожарный режим начнёт действовать в Башкирии с 17 апреля.

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