Особый противопожарный режим введут в Башкирии с 17 апреля
- РИА Новости
Об этом сообщает mkset.ru.
Как заявил глава госкомитета по ЧС Фарит Гумеров, 3 апреля в регионе зарегистрировали первый в 2023 году лесной пожар — на территории Белорецкого района.
«Его площадь составила полгектара, ликвидирован в течение полутора часов. В отчётный период зарегистрировано 202 загорания сухой травы в 45 муниципальных районах на общей площади свыше 150 га», — сказал Гумеров.
Ранее телеканал «360» сообщил, что в Подмосковье специалисты пройдут обучение по использованию БПЛА на природных пожарах.