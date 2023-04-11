Особый противопожарный режим введут в Башкирии с 17 апреля

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Особый противопожарный режим начнёт действовать в Башкирии с понедельника, 17 апреля.
Особый противопожарный режим введут в Башкирии с 17 апреля
  • РИА Новости

Об этом сообщает mkset.ru.

Как заявил глава госкомитета по ЧС Фарит Гумеров, 3 апреля в регионе зарегистрировали первый в 2023 году лесной пожар — на территории Белорецкого района.

«Его площадь составила полгектара, ликвидирован в течение полутора часов. В отчётный период зарегистрировано 202 загорания сухой травы в 45 муниципальных районах на общей площади свыше 150 га», — сказал Гумеров.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Подмосковье специалисты пройдут обучение по использованию БПЛА на природных пожарах.

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