На обеспечение пожарной безопасности в Подмосковье направили 157 млн рублей

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На сохранение лесов в Московской области в 2023 году направили 157 млн рублей, заявили в Мособлдуме. В регионе начался пожароопасный сезон.
На обеспечение пожарной безопасности в Подмосковье направили 157 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как заявил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, в регионе действует одна из самых современных систем охраны лесных территорий от возгораний.

Также закупается современная техника. Подписаны госконтракты на закупку 13 единиц техники, почти 700 единиц оборудования, более 9 м пожарных рукавов.

Тем временем в Омской области объявили пожароопасный сезон, передаёт gorod55.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

В лесах сошёл снег, температура воздуха начала расти, и вероятность природных пожаров выросла.

Ранее сообщалось, что на территориях 22 муниципалитетов Челябинской области введён третий класс пожарной опасности.

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