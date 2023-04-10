На обеспечение пожарной безопасности в Подмосковье направили 157 млн рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Как заявил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, в регионе действует одна из самых современных систем охраны лесных территорий от возгораний.
Также закупается современная техника. Подписаны госконтракты на закупку 13 единиц техники, почти 700 единиц оборудования, более 9 м пожарных рукавов.
Тем временем в Омской области объявили пожароопасный сезон, передаёт gorod55.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
В лесах сошёл снег, температура воздуха начала расти, и вероятность природных пожаров выросла.
Ранее сообщалось, что на территориях 22 муниципалитетов Челябинской области введён третий класс пожарной опасности.