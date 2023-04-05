Третий класс пожарной опасности объявили в 22 муниципалитетах Челябинской области
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по области.
Третий, средний класс пожарной опасности характеризуется тем, что к природным пожарам, в большинстве случаев, приводят источники огня. Пожары интенсивны, выделяют большое количество тепла, быстро распространяются и создают новые очаги возгораний, уточнили в ведомстве.
В то же время синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили жителей Омской области о скором похолодании, передаёт gorod55.ru.
Так, в пятницу, 7 апреля, вторжение мощного арктического антициклона будет способствовать понижению температуры воздуха в регионе. Даже днём температура опустится ниже 0 °С, отметили в ведомстве.
Ранее МЧС предупредило жителей Краснодарского края о неблагоприятных погодных условиях 5—7 апреля. В регионе ожидаются сильный дождь с градом, гроза и ветер с порывами до 20 м/с.