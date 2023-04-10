В Тюменской области ввели режим повышенной готовности по природным пожарам

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В Тюменской области с понедельника, 10 апреля, ввели режим повышенной готовности по ландшафтным (природным) пожарам. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.
В Тюменской области ввели режим повышенной готовности по природным пожарам
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на информационный центр правительства региона.

«Повышенная готовность вводится в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением ландшафтных (природных) пожаров», — отмечается в сообщении.

За сутки в регионе ликвидировали три лесных пожара на площади почти 14 га, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на Департамент лесного комплекса.

Предприятия агропрома сформировали около 300 противопожарных бригад.

Ранее сообщалось, что на территориях 22 муниципалитетов Челябинской области введён третий класс пожарной опасности.

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