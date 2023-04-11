Климатолог Кокорин: извержение вулкана на Камчатке может вызвать глобальное похолодание

В связи с извержением вулкана Шивелуч на Камчатке есть риск глобального похолодания.

Об этом заявил климатолог Алексей Кокорин.

«Влияние любого извержения вулкана сильно, если есть занос продуктов извержения в стратосферу. Если он есть, то это явно будет сигнал на небольшое глобальное похолодание, кратковременное — один-два года», — цитирует его РИА Новости.

Ранее на Камчатке и Курильских островах объявили повышенную штормовую готовность.

Школьники посёлков Ключи и Козыревск Усть-Камчаткого района Камчатки, где после извержения вулкана Шивелуч выпал пепел, перейдут на дистанционное обучение на десять дней.

Росавиация рекомендовала пилотам при выборе маршрутов полёта учитывать извержение вулкана Шивелуч на Камчатке, которому присвоен красный код опасности по шкале ИКАО.