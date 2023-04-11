Пилотам рекомендовали учитывать извержение вулкана на Камчатке при выборе маршрута

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Росавиация рекомендовала пилотам при выборе маршрутов полёта учитывать извержение вулкана Шивелуч на Камчатке, которому присвоен красный код опасности по шкале ИКАО.
Пилотам рекомендовали учитывать извержение вулкана на Камчатке при выборе маршрута
  • globallookpress.com
  • © Marc Szeglat/picture alliance

«Выбросу вулканического пепла присвоен «красный» (максимальный) код опасности по шкале ИКАО... В NOTAM указано лётным экипажам учитывать особенности данного природного явления при выборе маршрутов, выполняя внутренние и международные полёты», — говорится в сообщении ведомства.

Лётчикам также рекомендовали постоянно отслеживать изменение метеорологической информации.

Ранее на Камчатке и Курильских островах объявили повышенную штормовую готовность.

Школьники посёлков Ключи и Козыревск Усть-Камчаткого района Камчатки, где после извержения вулкана Шивелуч выпал пепел, перейдут на дистанционное обучение на десять дней.

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