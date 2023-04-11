Пилотам рекомендовали учитывать извержение вулкана на Камчатке при выборе маршрута
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«Выбросу вулканического пепла присвоен «красный» (максимальный) код опасности по шкале ИКАО... В NOTAM указано лётным экипажам учитывать особенности данного природного явления при выборе маршрутов, выполняя внутренние и международные полёты», — говорится в сообщении ведомства.
Лётчикам также рекомендовали постоянно отслеживать изменение метеорологической информации.
Ранее на Камчатке и Курильских островах объявили повышенную штормовую готовность.
Школьники посёлков Ключи и Козыревск Усть-Камчаткого района Камчатки, где после извержения вулкана Шивелуч выпал пепел, перейдут на дистанционное обучение на десять дней.