В Норильске откроют Арктический музей современного искусства

Арктический музей современного искусства планируют открыть в городе Норильске в 2026—2027 годах.

Для создания музея необходимо около 3 млрд рублей — более точная сумма будет определена после разработки проектно-сметной документации, сообщает ТАСС со ссылкой на директора выставочного комплекса «Музей Норильска» Наталью Федянину.

По её словам, на данный момент идёт подготовка к дальнейшему производству проекта.

Кроме того, Федянина пояснила, что в число экспонатов, предположительно, войдут картины из художественной галереи Норильска, а также из полярной арт-резиденции PolArt.

Ранее сообщалось, что в Москве построят картинную галерею Василия Нестеренко.