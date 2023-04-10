В Норильске откроют Арктический музей современного искусства

Короткая ссылка
Арктический музей современного искусства планируют открыть в городе Норильске в 2026—2027 годах.
В Норильске откроют Арктический музей современного искусства
  • Gettyimages.ru
  • © AzmanJaka

Для создания музея необходимо около 3 млрд рублей — более точная сумма будет определена после разработки проектно-сметной документации, сообщает ТАСС со ссылкой на директора выставочного комплекса «Музей Норильска» Наталью Федянину.

По её словам, на данный момент идёт подготовка к дальнейшему производству проекта.

Кроме того, Федянина пояснила, что в число экспонатов, предположительно, войдут картины из художественной галереи Норильска, а также из полярной арт-резиденции PolArt.

Ранее сообщалось, что в Москве построят картинную галерею Василия Нестеренко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить