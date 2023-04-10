В Норильске откроют Арктический музей современного искусства
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Для создания музея необходимо около 3 млрд рублей — более точная сумма будет определена после разработки проектно-сметной документации, сообщает ТАСС со ссылкой на директора выставочного комплекса «Музей Норильска» Наталью Федянину.
По её словам, на данный момент идёт подготовка к дальнейшему производству проекта.
Кроме того, Федянина пояснила, что в число экспонатов, предположительно, войдут картины из художественной галереи Норильска, а также из полярной арт-резиденции PolArt.
Ранее сообщалось, что в Москве построят картинную галерею Василия Нестеренко.