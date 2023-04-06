В Москве построят картинную галерею Василия Нестеренко

В Савёловском районе Москвы построят картинную галерею народного художника России Василия Нестеренко, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Музей будет расположен на Бутырской улице. В четырёхэтажной галерее предусмотрят многофункциональную общественную зону.

Также будут оборудованы экспозиционно-выставочные залы и фондохранилище.

Со своей стороны, глава Москомэкспертизы Анна Яковлева отметила, что в здании установят современные инженерные сети и лифт.

Территория вокруг музея будет благоустроена, передаёт «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что участниками акции «Московская музейная неделя» с начала 2023 года стали около 250 тыс. человек.