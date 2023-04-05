В Московской музейной неделе приняли участие 250 тысяч человек с начала года
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
Следующая акция состоится 10—16 апреля.
В частности, в Государственном Дарвиновском музее можно будет увидеть выставку «Почему их так назвали».
В Хлебном доме музея-заповедника «Царицыно» представлена экспозиция «Основные элементы».
Ранее ФАН передавало, что в Русском музее Петербурга открылась выставка работ художников-нонконформистов «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту».