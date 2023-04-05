В Московской музейной неделе приняли участие 250 тысяч человек с начала года

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Участниками акции «Московская музейная неделя» с начала 2023 года стали около 250 тыс. человек, заявил мэр Сергей Собянин.
В Московской музейной неделе приняли участие 250 тысяч человек с начала года

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Следующая акция состоится 10—16 апреля.

В частности, в Государственном Дарвиновском музее можно будет увидеть выставку «Почему их так назвали».

В Хлебном доме музея-заповедника «Царицыно» представлена экспозиция «Основные элементы».

Ранее ФАН передавало, что в Русском музее Петербурга открылась выставка работ художников-нонконформистов «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту».

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