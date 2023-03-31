Синоптик Вильфанд объяснил снегопады в Ростовской области перемещением полярного воздуха

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT спрогнозировал, как будет развиваться ситуация со снегопадом в Ростовской области.

Специалист отметил, что сильные снегопады в Ростовской области были вызваны резким перемещением полярного воздуха.

«Это привело к тому, что сформировался резкий фронтальный раздел, который разделяет две воздушные массы с разными температурными свойствами. Именно это и послужило причиной непогоды. Вследствие формирования фронтального раздела на Ростовскую область обрушились очень интенсивные осадки. Если суммировать, за день и за сегодняшнюю ночь в виде снега, мокрого снега и дождя выпало около 50 мм осадков. Это очень много, месячная норма осадков. Понятно, что когда такое количество осадков выпадает за период меньше чем за сутки, это ЧП», — рассказал Вильфанд.

Он отметил, что в Южном федеральном округе 31 марта и 1 апреля прогнозируются заморозки.

«Заморозки и в горах Краснодарского края, и в Адыгее, и в Ростовской области. Причём в южной половине Ростовской области сегодня ночью до -6 °C. Это, конечно, не улучшит ситуацию. Осадки тоже будут продолжаться, но уже не такие интенсивные», — добавил синоптик.

Он также обратил внимание на то, что во второй половине воскресенья и в понедельник прогнозируется изменение погоды.

«Дело в том, что изменение циркуляции приведёт к тому, что опять будет перемещаться тёплый воздух. Уже в воскресенье температура будет повышаться до +12…+15 °C. Давление тоже будет повышаться, и существенных осадков не прогнозируется. Ночные температуры в ночь на воскресенье — 0…+5 °C, а в дальнейшем минимальные значения +7…+8 °C. Через Ростовскую область и Краснодарский край будет проходить тёплый фронт, и прогнозируются осадки. Но это уже естественные осадки, характерные для апреля и весенних месяцев», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что дорогу Новошахтинск — Гуково в Ростовской области перекрыли из-за последствий непогоды. Более 30 автобусов с 766 пассажирами застряли в пробке из-за снегопада.