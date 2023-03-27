Кардиолог Павличенко предупредила о риске возникновения головной боли из-за чая

Кандидат медицинских наук, диетолог, кардиолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко рассказала, что чрезмерное употребление чая может привести к ряду негативных последствий, таких как бессонница, тревожность, головные боли.

В чае содержится кофеин, он может нести риски для здоровья, предупредила она в беседе с «Газетой.Ru».

«Кофеин обладает возбуждающим действием на нервную систему и может вызвать бессонницу, тревожность и неблагоприятно влиять на сердечно-сосудистую систему при чрезмерном употреблении. Кроме того, употребление большого количества чая может привести к недостатку железа, так как танины, содержащиеся в чае, могут препятствовать всасыванию железа из пищи», — объяснила Павличенко.

Передозировка напитка может вызвать головную боль, а у некоторых людей привести к повышению артериального давления и сердцебиению, отметила кардиолог.

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