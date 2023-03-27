Кардиолог Павличенко предупредила о риске возникновения головной боли из-за чая
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В чае содержится кофеин, он может нести риски для здоровья, предупредила она в беседе с «Газетой.Ru».
«Кофеин обладает возбуждающим действием на нервную систему и может вызвать бессонницу, тревожность и неблагоприятно влиять на сердечно-сосудистую систему при чрезмерном употреблении. Кроме того, употребление большого количества чая может привести к недостатку железа, так как танины, содержащиеся в чае, могут препятствовать всасыванию железа из пищи», — объяснила Павличенко.
Передозировка напитка может вызвать головную боль, а у некоторых людей привести к повышению артериального давления и сердцебиению, отметила кардиолог.
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