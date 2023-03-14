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Стоматолог Мелехова рассказала, что удалять зубы мудрости нужно по показаниям

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Врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог-ортопед, главный врач стоматологической клиники Вероника Мелехова рассказала, стоит ли удалять зубы мудрости с профилактической целью.
Стоматолог Мелехова рассказала, что удалять зубы мудрости нужно по показаниям
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Зуб мудрости — такой же функциональный зуб, как и любой другой, поэтому удалять его надо исключительно по показаниям, сообщила специалист в интервью сайту «Аргументы и факты».

«Восьмёрки» нужно убирать, если они становятся причиной ортодонтической патологии, то есть когда они приводят к нарушению прикуса. Единственное исключение, когда такие зубы могут удалить профилактически, — потенциальная их угроза развитию ортодонтической патологии», — отметила она.

Другие показания для удаления зуба мудрости — его неправильное положение и разрушение зуба кариесом, заключила Мелехова.

Ранее стоматолог-ортодонт «СМ-Стоматология» кандидат медицинских наук Наталья Юрченко рассказала газете «Известия» о том, стоит ли удалять зубы мудрости.

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