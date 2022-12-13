Диетолог Дюваль рассказала о полезных свойствах ананаса
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«Ананас богат калием. Этот элемент хорошо убирает отёки. И страдающим гипертонией ананас тоже подойдёт. И калий, магний, который тоже находится в его составе, поспособствуют регулированию давления», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».
По её словам, ананас также способствует повышению иммунитета, снижению уровня холестерина.
Дюваль советует выбирать свежий, а не консервированный продукт.
Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.